Napoli-Inter, lo spaventoso scontro tra due calciatori della Primavera

Terrore in campo durante il match Napoli-Inter Primavera, match giocato oggi alle ore 13:00 tra le formazioni di Frustalupi e Chivu.

Napoli-Inter Primavera è finita da pochi minuti. La formazione nerazzurri di Christian Chivu si è imposta fuori casa per 2-0, grazie alle reti di Casadei e Satriano. Oltre ai tre punti in trasferta, però, l’episodio del pomeriggio è stato uno scontro di gioco che ha fatto tremare le panchine e gli spettatori. A spaventare tutti sono state le condizioni di Andrea Pelamatti, calciatore dell’Inter, che ha ricevuto un colpo alla fronte durante una azione di gioco.

Napoli-Inter, paura sul campo della Primavera

Il giovane calciatore di Chivu ha subito un durissimo colpo alla testa da Costanzo, calciatore del Napoli che, durante un tentativo di conclusione, non ha trovato l’appuntamento con il pallone. L’interista è crollato al suolo ed ha perso conoscenza. Sono stati attimi di terrore anche per gli altri calciatori in campo.

Chivu è prontamente entrato in campo, insieme allo staff sanitario, per sincerarsi delle condizioni di Pelamatti che è poi stato accompagnato fuori dal terreno di gioco in barella. Per lui, adesso, esami clinici approfonditi. Al suo posto Chivu ha inserito in campo Dervishi.