Donnarumma e PSG, serata nera: i premi vanno di traverso

Donnarumma ed il Paris Saint Germain hanno vissuto una serata da dimenticare. Dal pareggio al fotofinish alla panchina di Gigio.

Una serata da dimenticare per il Paris Saint Germain. Vero che quando parliamo della squadra di Pochettino, prendiamo in esame una delle compagini più importanti d’Europa, ma è vero allo stesso tempo che proprio per questo motivo quando si palesa un pareggio che sa di sconfitta, pesante ed inaspettata, il tutto fa notizia in tutta Europa.

Ed allora ecco che arriva il match che sembra semplice, contro una squadra più che abbordabile come il Lens. Ma nonostante questo, il Paris Saint Germain è andato incontro ad un risultato clamoroso, che in pochi avrebbero predetto.

Poteva essere una sconfitta, brutta da digerire e materializzata con una papera clamorosa tra i pali. E no, stavolta non c’entra nulla Gigio Donnarumma, deluso dall’ennesima panchina che ha visto vincere ancora Keylor Navas nei giochi di potere tra i due estremi difensori.

PSG, serata da dimenticare: il pari solo nel finale

Una sfida, quella del sabato sera con il Lens, che ha visto i parigini affrontare in maniera equilibrata un Lens che si è imposto con una papera clamorosa, quella di Keylor Navas, che sul tiro di Fofana non è riuscito a respingere in maniera convincente, con un rimpallo goffo (e sfortunato, va detto) che ha cosi portato in vantaggio proprio i padroni di casa.

Le statistiche, poi, parlano chiaro: al netto di un dream team vincente, il PSG non ha trovato la quadra giusta al punto da riuscire a pareggiare i conti soltanto nel finale, con la rete di Wjnaldum che ha messo le cose parzialmente a posto, almeno evitando la sconfitta che avrebbe avuto un sapore clamoroso.

Una serata nera non soltanto per il PSG ma anche per Gigio Donnarumma. Come detto, ancora una serata in panchina per il portiere italiano che ha cosi ceduto nuovamente lo scettro al suo collega portoricano. Poco importa, poi, che il campione d’Europa abbia portato a casa il premio Yashin proprio in questi giorni. Una serata da dimenticare, su tutta la linea.