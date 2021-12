“Scontro duro, è in ospedale”: Bundesliga, panico in campo

Scontro terribile tra Brandt e Upamecano in Borussia Dortmund-Bayern Monaco: centrocampista in ospedale, i gialloneri tranquillizano i tifosi

Il Bayern Monaco ha battuto il Borussia Dortmund nella supersfida del weekend in Bundesliga. I bavaresi si sono imposti per 3-2 con le marcature del solito Robert Lewandowski (doppietta) e Kinglsey Coman. Il pomeriggio tuttavia era cominciato bene per i gialli, avanti dopo appena cinque minuti di Julian Brandt e poi il momentaneo 2-2 di Erling Haaland. L’autore del vantaggio del Borussia Dortmund è stato protagonista della brutta pagina di giornata. Il centrocampista è stato infatti trasferito in ospedale.

Dortmund, Brandt in ospedale dopo scontro con Upamecano: i gialloneri rassicurano sulle sue condizioni

Julian Brandt è stato sostituito da Marius Wolf a venti minuti dai novanta regolamentari. Il centrocampista è rimasto a terra ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un violento testa contro testa con il difensore francese del Bayern Upamecano. Il calciatore, dopo lo scontro aereo, è rimasto a terra per alcuni minuti ed è stato poi sostituito. Il centrale del Bayern è invece riuscito a rientrare in campo e ha concluso la sfida.

Brandt invece è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale per alcuni accertamenti. In un tweet di pochi minuti fa, il club giallonero ha rassicurato i tifosi scongiurando gravi problemi per il centrocampista al quale è stata augurata una pronta guarigione.

Il Borussia Dortmund rimane secondo in classifica dopo la sconfitta di oggi. Ora però è distante 4 lunghezze dal Bayern Monaco. La formazione di Rose martedì affronterà il Besiktas nell’ultimo turno di Champions League. I gialloneri sono matematicamente certi di giocare nei sedicesimi di finale di Europa League contro una delle seconde della fase a gironi. Haaland e compagni, infatti, non ha più chance di raccogliere il secondo posto ma hanno sei punti di vantaggio sui turchi.