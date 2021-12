Il Real Madrid rischia di dover rinunciare a Karim Benzema contro l’Inter: francese fuori dopo pochi minuti nel match con la Real Sociedad

Buone notizie per l’Inter. Non solo per la vittoria contro la Roma. Simone Inzaghi ha fatto il pieno di news confortanti per quanto si è visto in campo all’Olimpico ma pure per ciò che è successo a migliaia di chilometri di distanza. Precisamente in Spagna, dove il Real Madrid è stato impegnato con la Real Sociedad. I ‘blancos’ hanno accusato una grave perdita nel corso della prima frazione di gioco. Il guaio potrebbe essere di quelli seri in vista del match del ‘Bernabeu’ in programma di martedì alle 21.

Real Madrid, Benzema sostituito con la Real Sociedad: in dubbio la partita di martedì contro l’Inter

Il Real Madrid rischia di giungere al match decisivo con l’Inter con un’assenza molto pesante. Simone Inzaghi potrebbe avere un grosso problema in meno nel match del Bernabeu perché Karim Benzema ha lasciato il campo nella delicata sfida in casa della Real Sociedad dopo appena diciassette minuti di gioco. Il francese si è fermato per un problema muscolare e al suo posto è entrato Luka Jovic.

Il calciatore ha avvertito il risentimento nella zona posteriore della coscia. La notizia è stata riportata da ‘Cope’. Le sue condizioni saranno monitorate dalle ‘merengues’ ma tre giorni dalla sfida contro gli uomini di Inzaghi il rischio che Benzema possa non esserci è alto.

Nel match d’andata, con cui si è aperta la Champions League, il Real Madrid si è imposto per 1-0 a Milano con un gol di Rodrygo negli ultimi minuti. La formazione di Simone Inzaghi però per diverso tempo ha impensierito la squadra di Carlo Ancelotti in quella circostanza. I nerazzurri per alcuni tratti sono stati superiori al Real. Ora devono assolutamente vincere con due gol di scarto per conquistare il primo posto.