“Potenziale nullo”: Roma, Mourinho bacchetta ancora i suoi

Mourinho ha puntato il dito sulle tante assenze nel match con l’Inter di Inzaghi: portoghese insoddisfatto della prestazione della Roma

La partita speciale di José Mourinho termina nel modo peggiore per il portoghese: Roma sconfitta senza possibilità d’appello dall’Inter padrona del campo ed in gol tre volte già nel primo tempo.

I giallorossi sono giunti all’intervallo suonati. Il tecnico, al termine della gara, non ha cercato alibi. Ha lanciato degli apprezzamenti alla formazione di Simone Inzaghi, strizzando l’occhio ai suoi ex tifosi, e ha criticato la sua, puntando il dito soprattutto sull’attacco.

Roma, Mourinho critico: “Inter superiore a noi ma oggi ancora di più Il nostro potenziale offensivo è stato nullo”

José Mourinho ha rimarcato la differenza di potenzialità tra Roma e Inter: “I nerazzurri sono superiori a noi già in condizioni normali. L’anno scorso hanno chiuso con 29 punti di vantaggio. Oggi però la nostra situazione era limitata e la differenza si è accentuata ancora di più. Il nostro potenziale offensivo era nullo. In più, abbiamo preso un primo e un terzo gol inaccettabile. Chiedo scusa alla nostra gente. Complimenti all’Inter e in bocca al lupo per la partita di martedì”. I nerazzurri di Simone Inzaghi si giocheranno la testa del girone nel confronto contro il Real Madrid, vincitore di misura nel match d’andata giocato a ‘San Siro’.

I giallorossi hanno pagato principalmente l’assenza di Tammy Abraham. L’attaccante inglese non è sceso in campo a causa della squalifica rimediata nel match con il Bologna a causa del quinto cartellino giallo di questo campionato. L’ex Chelsea è stato quindi fuori in un confronto fondamentale per la Roma, che ha incappato la seconda battuta d’arresto consecutiva e si è nuovamente complicata la strada per staziona in zona Champions.