“Via dalla Roma”: l’assist a Thiago Pinto arriva dai social

La Roma sta crollando contro l’Inter in casa. I giallorossi stanno perdendo 0-3. Tra i più criticati c’è Zaniolo.

E’ terminato da pochi minuti il primo tempo della gara tra la Roma e l’Inter con il risultato di 0-3 a favore dei nerazzurri. Per il team meneghino ha segnato Calhanoglu, Dzekoe Dumfries. Dopo i primi dieci minuti positivi degli uomini di Mourinho, c’è stato il monologo della squadra di Simone Inzaghi.

C’è stato qualche fischio dell‘Olimpico nei confronti della Roma quando si è conclusa la prima frazione di fara. I giallorossi hanno avuto qualche sussulto, ma non sono riusciti a contenere minimamente gli attacchi dell’Inter. La squadra di Mourinho ha tantissime assenze, ma nessuno si aspettava tutte queste difficoltà.

With Cristante and zaniolo 3-0 is an expected result

— East stand (@fuzzybrown1981) December 4, 2021