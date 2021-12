“Ha un’ernia, si è operato”: Milan-Salernitana, salta il match

Doccia fredda per il tecnico della Salernitana Colantuono, che per il match di oggi contro il Milan non avrà a disposizione Strandberg.

L’ennesima tegola in una stagione, fin qui, molto complicata a poche ore da un match di fondamentale importanza. La Salernitana, oggi con il Milan e nelle successive partite, dovrà fare a meno di Stefan Strandberg: il difensore infatti, come confermato dal club amaranto attraverso un bollettino pubblicato sul proprio sito, è stato sottoposto ad un “piccolo intervento chirurgico a causa di un’ernia addominale. L’atleta osserverà un breve riposo prima di riprendere gli allenamenti”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana, niente Milan per Strandberg

Il suo 2021, di fatto, può quindi essere considerato già finito. Il difensore, attualmente, sta recuperando dall’infortunio agli adduttori rimediato in nazionale che lo ha costretto a saltare 4 partite di campionato. Ora, ecco la nuova brutta notizia per il tecnico Stefano Colantuono che punta molto sull’esperto norvegese arrivato in estate dall’Ural. Calendario alla mano, Strandberg mancherà nelle gare che vedranno la squadra affrontare, oltre ai rossoneri, anche la Fiorentina (11), Genoa (14), l’Inter (17) e l’Udinese (21).

LEGGI ANCHE >>> “Derby di mercato!”: Inter e Milan, occhi puntati in casa United

Il rientro dovrebbe avvenire nei primi giorni di gennaio, in occasione della sfida con il Venezia in programma il 6. A prendere il suo posto sarà Riccardo Gagliolo. Nel frattempo, la classifica resta preoccupante per la Salernitana: appena 8 punti, 11 sconfitte e 31 gol subiti. Urge un’inversione di tendenza ma il Milan, oggi, non farà sconti.