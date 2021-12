Milan, guai in arrivo per Pioli: l’attaccante torna nel 2022

Continuano i guai in attacco per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero perde per infortunio Pellegri, l’ennesimo stop nel reparto.

Grazie alla vittoria con la Salernitana il Milan di Stefano Pioli torna in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri perdono però l’ennesima pedina del reparto offensivo. Pietro Pellegri, alla sua prima gara da titolare con la squadra di Pioli, si è fermato dopo pochi minuti di gioco.

La Gazzetta dello Sport conferma le prime sensazioni: per l’attaccante si tratta di un problema al flessore e sarà costretto quindi a terminare il 2021 in anticipo. Dopo i problemi fisici di Giroud e Rebic si ferma un altro attaccante.

Milan, si pensa ad un colpo in attacco

Attualmente Zlatan Ibrahimovic è l’unico giocatore a disposizione come prima punta con Leao come alternativa in caso di emergenza (sarebbe fuori ruolo). La dirigenza rossonera ed in primis Paolo Maldini valutano quindi soluzioni.

Secondo la rosea il club rossonero è pronto l’assalto nel calciomercato invernale all’attaccante serbo del Real Madrid Luka Jovic, giocatore ormai in uscita e fuori dalle gerarchie della squadra di Carlo Ancelotti.