Dall’Inghilterra: “Esonero in arrivo, Mourinho di nuovo in Premier”

Oltre ai problemi legati ai recenti risultati, la Roma deve adesso fare i conti con Josè Mourinho e l’assalto dell’Everton.

La Roma e Josè Mourinho non stanno vivendo un momento semplice. Il tracollo casalingo contro l’Inter e la lunga serie di infortuni ha fatto emergere una situazione in casa giallorossa abbastanza preoccupante.

Il futuro del tecnico non è in discussione con la società che ha più volte confermato la propria fiducia allo ‘Special One’, ma nelle ultime ore è arrivato un clamoroso rumors dall’Inghilterra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, l’Everton sulle tracce di Mourinho

Secondo quanto riporta il tabloid Star Mourinho è finito nel mirino dell’Everton. I ‘Toffees’ sono in evidenti difficoltà in campionato e starebbero pensando ad un grande nome per sostituire lo spagnolo Rafa Benitez, allenatore con la panchina sempre più in bilico. Attualmente l’Everton è quindicesimo in classifica e rischia addirittura di trovarsi presto in zona retrocessione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, guai in arrivo per Pioli: l’attaccante torna nel 2022

Dal canto suo il tecnico portoghese non chiude totalmente le porte. Mourinho è arrivato solo in estate nella Capitale, ma ha già fatto sapere di prendere in considerazione un ritorno in Premier League, soprattutto dovesse presentarsi un’opportunità interessante.