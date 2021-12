Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Genoa, gara delle 20:45 del sedicesimo turno di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Juventus-Genoa, match della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino la squadra di Massimiliano Allegri ospita la formazione di Andriy Shevchenko. I bianconeri, dopo il successo contro la Salernitana di Stefano Colantuono, cercano continuità per restare aggrappati alle prime della classe. Situazione diversa per i rossoblù, fermi a quota 10 punti al terzultimo posto in elenco generale. Arbitra il match il signor Chiffi di Padova, coadiuvato da Ranghetti e Colarossi. Al VAR, invece, la coppia formata da Valeri e Preti.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, De Winter, Arthur, Rabiot, Soulè, Kaio Jorge, Kean.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vasquez; Ghiglione, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko. A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Portanova, Biraschi, Bani, Tourè, Melegoni, Buksa, Galdames, Bianchi.