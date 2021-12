Paris Saint-Germain, colpo dalla Premier League: affare da 30 milioni

Il Paris Saint-Germain è scatenato sul mercato. L’ultimo desiderio del ds Leonardo è Ryan Ait-Nouri del Wolverhampton: costa 30 milioni.

Nonostante il Paris Saint-Germain abbia l’imbarazzo della scelta in tutti i reparti di gioco, il direttore sportivo Leonardo non ha intenzione di fermare la campagna acquisti. Il club, dopo i super colpi estivi, è deciso a sbaragliare la concorrenza anche nelle prossime finestre di calciomercato. I parigini, infatti, sono a lavoro per concludere le prossime operazioni di mercato.

Paris Saint-Germain, colpo in Premier League

L’ultimo nome ascritto sulla lista dei desideri del club della capitale francese è quello di Ryan Ait-Nouri. Il ventenne terzino del Wolverhampton è finito nel mirino dei transalpini. A riferirlo è l’edizione odierna del ‘Sun’.

Il terzino sinistro francese, prospetto talentuoso ed interessante, è valutato circa 30 milioni di sterline dal Wolverhampton. Nonostante la valutazione piuttosto cospicua, il club transalpino non sembra spaventato affatto dalle richieste del club di Premier League. Proprio per questo motivo, infatti, Leonardo potrebbe decidere di affondare il colpo già in inverno per anticipare la concorrenza e portare a casa un prospetto di alto livello.