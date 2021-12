Alle 15 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo anche lo Spezia ed il Sassuolo.

In campo la Serie A, che alle 15 si ritrova con ben due match in programma. In campo anche due squadre che sono pronte a dare tutto per portare punti a casa, alla ricerca di un obiettivo comune che si chiama salvezza.

Da un lato c’è lo Spezia, che non vive un momento particolarmente brillante. Ben tre sconfitte consecutive per la squadra di Thiago Motta, ed in generale una situazione che va tenuta sott’occhio da parte di staff tecnico e dirigenza. Dopo le buone cose mostrate nella prima parte di stagione, il pericolo di scivolare nei bassifondi della classifica si nasconde dietro l’angolo.

Di fronte una squadra dal rendimento ballerino come il Sassuolo. I ragazzi di Dionisi giocano bene, ma c’è bisogno di dare continuità ad un percorso che necessita di nervi saldi. La salvezza è l’obiettivo da raggiungere, e farlo con largo anticipo potrebbe dare modo allo stesso allenatore di proseguire con fiducia la stagione fino alla fine.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spezia-Sassuolo, le formazioni ufficiali