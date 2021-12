“Due positivi al covid”, Juventus-Genoa, ancora problemi

In vista della sfida di stasera, che vedrà di fronte la Juventus ed il Genoa, è scattato l’allarme con un comunicato ufficiale.

Il match che chiuderà stasera la domenica di Serie A (domani ci sono ancora due match in programma) è quello che vedrà la Juventus affrontare il Genoa. Per entrambe le squadre, fare punti rappresenta un compito importante, che misurerà il momento delle due compagini. In particolare la squadra bianconera ha necessità di dare continuità ai risultati, per evitare di avere un distacco troppo largo rispetto alle prime della classe.

Il Genoa, dal canto suo, è nel pieno della zona retrocessione, e proprio per questo c’è bisogno di dare una svolta, mettere una vittoria nel puzzle rossoblu ed evitare che il distacco possa ulteriormente allargarsi con il passare delle settimane. In queste ore, però, è arrivata una doppia cattiva notizia che tiene in apprensione tutto l’ambiente genoano.

Juventus-Genoa, due positivi al Covid: Badelj fermo per febbre

E’ il Genoa ad aver acceso il campanello d’allarme, legato ancora al Covid-19. Il club rossoblu ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, di aver riscontrato due positività al Coronavirus, anche se i contagi non fanno parte del gruppo calciatori. Al tempo stesso, però, il giro di tamponi non ha ravvisato tra i giocatori alcun caso di Sars-Cov2.

L’allarme, però, riguarda anche Milan Badelj, come specificato ancora dalla società con una nota aggiuntiva: “Contestualmente, si comunica che Milan Badelj ha accusato nella notte un picco febbrile”, ha annunciato il club. Il giocatore – va detto – è stato sottoposto al tampone molecolare, che ha dato esito negativo al Covid-19.