Juve, Conte tenta lo sgambetto: pronto l’assalto all’obiettivo bianconero

La Juventus sta pensando a rinforzare la propria rosa. Tra i giocatori monitorati c’è Dembélé, ma su di lui c’è anche il Tottenham di Conte.

Dopo la vittoria contro la Salernitana nel turno infrasettimanale, la Juventus affronterà questa sera all’Allianz Stadium il Genoa di Shevchenko. I bianconeri hanno l’obbligo di vincere per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, visto la vittoria di ieri dell‘Atalanta contro il Napoli.

La Juventus ha mostrato diverse carenze strutturali in questo primo scorcio di stagione, soprattutto a centrocampo ed in attacco. I dirigenti juventini sanno benissimo che bisogna intervenire sul mercato. Come quanto riporta ‘Sport’, la ‘Vecchia Signora’ è tra le squadre che stanno seguendo Dembélé del Barcellona.

Juventus, anche il Tottenham di Conte su Dembélé

Il calciatore francese, al momento, è in uscita dal club calano. L’attaccante, anche per colpa di alcuni infortuni, ha giocato pochissimo in questa stagione. Dembélé, come quanto raccolto da ‘Mundo Deportivo’, è seguito anche dal Tottenham di Conte. Il tecnico italiano è pronto a strappare l’obiettivo di mercato della sua ex squadra.

Su Dembélé bisogna registrare l’interesse di altri due top club: il PSG e il Manchester United. La Juventus ha bisogno di nuovi rinforzi nel reparto offensivo, visto la scarsa vena realizzativa dei centravanti bianconeri. L’attacco juventino è riuscito a realizzare solo 20 gol in queste prime 15 gare di campionato.