“Il nipote di Maldini…”: la confessione tutta da ridere di Ibra in diretta

Ibrahimovic, in diretta a ‘Che tempo che fa’ su ‘Rai3’, scherza su Maldini confessando a modo suo quando si ritirerà.

Zlatan Ibrahimovic è stato questa sera ospite in diretta tv a ‘Rai3’ nel programma di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’. Ha parlato del momento che sta attualmente vivendo, ma soprattutto ha fatto comprendere a tutti gli ascoltatori e ai suoi tifosi che non ha nessuna intenzione di lasciare il mondo del calcio. Almeno per ora. Ha fatto poi riferimento, scherzando, a Paolo Maldini e a suo figlio Daniel. Ecco qual è stata la sua ‘confessione’.

Milan, Ibrahimovic scherza così su Maldini padre e figlio

Zlatan Ibrahimovic ha fatto intendere che, allo stato attuale delle cose, non ha ancora intenzione di lasciare il mondo del calcio: “Non so cosa mi aspetta dopo il calcio. Non sono pronto per questo nuovo capitolo della mia vita. Ne ho passate tante nella mia carriera, quello che mi permette di superare i problemi è proprio l’adrenalina”.

Ha poi scherzato, nel modo in cui solo lui riesce a fare, sulla ‘generazione Maldini’, confessando quello che pensa per il futuro: “Ho giocato con Paolo Maldini e adesso con suo figlio. Vediamo se riesco a giocare anche con il figlio di Daniel (ndr. ride). Con questa adrenalina è possibile“.