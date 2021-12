“Lui è il più…”: la dichiarazione di Ibrahimovic alla Rai che irriterà CR7

Zlatan Ibrahimovic, ospite a ‘Che tempo che fa’ su ‘Rai3’, ha parlato di quello che per lui è il giocatore più forte di sempre.

Zlatan Ibrahimovic è stato questa sera ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ su ‘Rai3’. Si è raccontato in una lunga intervista parlando del momento che sta vivendo al Milan, del rinnovo di contratto che vorrebbe firmare con la propria squadra e della sua capacità di “trasformare la sofferenza in energia per raggiungere i miei obiettivi”. Ha poi dichiarato anche chi è per lui il giocatore più forte della storia.

Ibrahimovic sul giocatore più forte della storia: “Il Fenomeno è il più forte”

Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi. Intervistato a ‘Che tempo che fa’, ha dichiarato chi per lui è il giocatore più forte di tutti i tempi. Ronaldo sì, ma non Cristiano Ronaldo. Ha quindi affermato: “Il Fenomeno, lui è il più forte della storia secondo me. Volevo imitarlo in campo ma non ero veloce come lui“.

Ha poi voluto parlare della questione rinnovo con il suo Milan, per cui anche quest’anno si sta dimostrando molto importante: “Il contratto? Un giorno scadrà, ma io voglio giocare il più possibile. Non voglio rimorsi. Speriamo sia al Milan per tutta la vita. L’obiettivo è vincere ancora lo scudetto, certo”.