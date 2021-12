Juventus, caos Covid: calciatore in isolamento, salta il Genoa

Niente Genoa per Perin, escluso dalla lista dei convocati della Juventus: possibile contatto con una persona positiva al Covid.

Tegola improvvisa per la Juventus, che stasera affronterà il Genoa nell’ambito della 16esima giornata del campionato. La lista dei giocatori convocati, infatti, non contiene il nome di Mattia Perin: il motivo è da ricercare in un suo presunto contatto con una persona positiva al Covid “extra gruppo squadra”. Da qui la decisione presa dal club bianconero di tenerlo in isolamento, in attesa di sottoporlo ad ulteriore controlli.

Juventus, Perin fuori dalla lista dei convocati per il Genoa

Un’ulteriore assenza che va ad aggiungersi a quelle di Weston McKennie, Mattia De Sciglio, Danilo e Federico Chiesa. Indisponibile pure Aaron Ramsey, intenzionato a tornare in Premier League già nella prossima sessione di mercato: il suo agente ha iniziato a muoversi registrando il forte interesse da parte del Newcastle, dell’Arsenal e del West Ham. La sua ultima presenza in campo risale al 26 settembre.

Poi, tra problemi fisici e scelte tecniche, è sparito dai radar. L’addio è all’orizzonte, resta da capire attraverso quali modalità avverrà (cessione o rescissione del contratto). Nel frattempo il tecnico Massimiliano Allegri cercherà di conquistare la vittoria utilizzando i giocatori a disposizione: in attacco pare certa la conferma di Alvaro Morata accanto a Paulo Dybala.