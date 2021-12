“Ho dovuto farlo…”: battibecco Allegri-Morata, confessione in diretta

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato del battibecco con Morata, al termine della gara di campionato contro il Genoa.

La Juventus è uscita vincente dal confronto casalingo contro il Genoa. Un secco e anche semplice 2-0, conquistato con le reti di Cuadrado e Dybala. In rete però poteva finirci anche Alvaro Morata, tra gli attaccanti protagonisti del match, il quale diverse volte ha messo in difficoltà il portiere avversario, Sirigu.

Juventus-Genoa, le parole di Allegri sul fraintendimento con Morata

Nonostante la grande serata, c’è stato qualche momento di tensione in campo. In particolare, Allegri ha richiamato Morata, al quale ha avuto qualcosa da ridire e le telecamere hanno chiaramente ripreso la scena. Inevitabile, quindi, la spiegazione del tecnico a ‘DANZ’ nel post-match, smorzando però del tutto le chiacchiere: “Non avevo deciso di sostituirlo, aveva preso l’ammonizione e continuava, allora ho dovuto farlo. Oggi ha fatto bene, è stato bello vederlo giocare come tutta la squadra”.

In seguito l’allenatore commenta con soddisfazione la prestazione e il risultato ottenuti: “Stasera mi sono divertito, vedendo giocare la squadra. Le prime quattro meritano le posizioni che occupano, noi abbiamo l’obiettivo di dover fare il massimo in tutte le competizioni”.