“Ma vai a c…”: Juve, l’esilarante dialogo tra Sirigu e Cuadrado sul gol

Momento divertente nel tunnel tra Sirigu e Cuadrado al termine di Juventus-Genoa, commentando l’incredibile rete del colombiano.

Non è stata una serata tranquilla per Salvatore Sirigu. Il portiere del Genoa e della Nazionale italiana ha dovuto cercare di difendersi e difendere i suoi dalle incursioni degli attaccanti bianconeri e in due occasioni è stato impossibile riuscirsi: quando Cuadrado e Dybala sono andati in rete. A spiazzare l’estremo difensore rossoblu è stato soprattutto l’attaccante colombiano.

Juventus-Genoa, il siparietto tra Cuadrado e Sirigu a fine partita

Al 9′ è stato Cuadrado a indirizzare definitamente le sorti della sfida, segnando praticamente da calcio d’angolo. Dal corner, infatti, il calciatore hai disegnato la traiettoria del pallone, finita sul palo interno. Difficile e imprevedibile e infatti Sirigu non ha potuto fare altro che arrendersi all’evidenza.

Tuttavia, il portiere del Genoa si è tolto un piccolo sassolino dalla scarpa o meglio si è del tutto “liberato”, dando vita a un simpatico siparietto con l’avversario juventino a fine partita. ‘DAZN’ ha riportato la scenetta tra i due, che si sono incrociati verso gli spogliatoi, all’interno del tunnel. Insieme hanno parlato della rete segnata dal colombiano e Sirigu ha concluso il discorso dicendogli: “Ma vai a ca***re!”, chiaramente ironico e giocoso con il rivale. Dinanzi alla balistica, la si può prendere solo così… con filosofia!