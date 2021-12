Juve, magia sudamericana: Cuadrado e Dybala stendono il Genoa

La Juventus batte il Genoa in casa 2-0 con gol di Cuadrado nel primo tempo e raddoppio di Dybala sullo scadere del tempo regolamentare di gioco.

Cammina sul velluto la Juventus, in casa, contro il Genoa. La squadra guidata da Max Allegri è andata in vantaggio al 9′ con Cuadrado e ha gestito il risultato fino alla fine del match, chiudendo allo scadere con il gol di Dybala. Tre punti che significano la momentanea risalita in classifica: bianconeri sesti con 27 punti.

Juventus-Genoa 1-0, Cuadrado e Dybala decidono il match: la sintesi

La gara si sblocca nel giro dei primi 10′ grazie a un corner. Direttamente da calcio d’angolo il colombiano trova la conclusione con una parabola che posiziona la sfera nel palo interno. Beffato Sirigu. Al 15′ un’altra grandissima occasione juventina. Morata serve Bernardeschi in profondità, il quale si smarca e sguscia. L’italiano tira ma direttamente sul portiere avversario. Il Genoa cerca di uscire dalla propria area di rigore ma senza successo e infatti rischia il raddoppio della Juventus con Locatelli che rasoterra serve Dybala. Al 45′ si chiude il primo tempo ancora con un’azione pericolosa dei bianconeri. Dybala disegna per Morata, che tira a due passi dalla porta ma Sirigu respinge. Squadre negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, apre le danze Dybala con un tiro al 51′ che sfiora la traversa. Due minuti dopo Sirigu deve superarsi con una sola mano per frenare un tentativo di Morata. Leggermente calano i ritmi grazie al Genoa, che provvede a tre sostituzioni. La tregua dura poco: al 65′ doppio tiro con Dybala prima e con Cuadrado poi verso la porta di Sirigu, che deve intervenire in entrambi i casi. All’82’ arriva il doppio vantaggio tanto ricercato dai bianconeri: Bernardeschi serve Dybala, il quale entra in area e di mancino la infila sul palo lontano. 2-0, e si chiude così la sfida. Vittoria per la Juventus.