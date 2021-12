“Ma perché è uscito?”: Juve, Allegri lo toglie e spiazza i tifosi

Nel corso del secondo tempo di Juventus-Genoa, Allegri ha sostituito Pellegrini con Alex Sandro. Una scelta non compresa dai più.

Nel percorso di rifondazione e riformazione della Juventus, i calciatori più giovani sono sicuramente quelli destinati a conquistare sempre maggiore spazio. A partire da questa stagione. Tra questi in difesa spicca Luca Pellegrini, terzino classe 1999, il quale si sta rivelando un’ottima alternativa ad Alex Sandro, ricercata negli ultimi anni senza successo.

Juventus, Allegri sostituisce Pellegrini con Alex Sandro: i tifosi non comprendono

Allegri ha schierato proprio il calciatore italiano da titolare in occasione del match di campionato contro il Genoa, a chiusura della 16esima giornata del campionato di Serie A. La sfida si è chiusa nel primo tempo con il vantaggio conquistato dai bianconeri a inizio match: gol di Cuadrado al 9′. Da lì è stato facile per i padroni di casa controllare il gioco, considerato anche che la squadra di Sheva non è mai riuscita a venire fuori. Pellegrini è stato tra i calciatori che hanno offerto ottima prestazione nei primi 45′.

A inizio del secondo tempo, tuttavia, Max Allegri ha optato immediatamente per il cambio: fuori il difensore italiano e dentro Alex Sandro. Una scelta che non è stata del tutto compresa e infatti i tifosi hanno cominciato a chiedersi il motivo del cambio sui social, cercando di risolvere il rebus. Pare che però la scelta non sia stata di natura tattica: Pellegrini sarebbe stato sostituito in via precauzionale, avendo già ricevuto un cartellino giallo e non volendo quindi rischiare la squalifica.