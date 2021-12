Lazio, Sarri è nei guai: reazione fatale e squalifica imprevista

La Lazio sta vincendo 0-3 contro la Sampdoria, ma sta giocando in dieci a causa dell’espulsione di Milinkovic-Savic.

Si sta giocando in questi minuti la gara tra la Sampdoria e Lazio. Il primo tempo ha visto solo la squadra di Sarri in campo, che sta vincendo 0-3 con la rete di Milinkovic-Savic e la doppietta del solito Immobile. Il primo tempo è terminato con i fischi dei tifosi presenti a Marassi questa sera.

La Sampdoria nel secondo tempo è un’altra squadra, sfiorando il gol per ben tre volte nei minuti iniziali della ripresa. I doriani stanno riuscendo a mettere pressione alla Lazio. Sarri è arrabbiatissimo con i suoi, visto la grande sofferenza di questi minuti. I biancocelesti stanno giocando anche in dieci per l’espulsione di Milinkovic-Savic.

Lazio, ingenua espulsione per doppia ammonizione di Milinkovic-Savic

Il serbo subisce un constrato durante un contropiede, ma Fabbri fa contiuare. Milinkovic-Savic, frustato del mancato fischio dell’arbitro sull’azione precedente, fa fallo e viene ammonito ma il calciatore continua a protestare e viene espulso dal direttore di gare per doppia ammonizione.

L’ingenuità di Milikovic-Savic di certo non farà piacere Sarri sia per portare a casa i tre punti contro la Sampdoria che per la prossima gara in campionato sul campo del Sassuolo. La Lazio deve recuperare il terreno perso in classifica e per farlo ha bisogno di tutti i suoi calciatori.