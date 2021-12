Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. In quel di Marassi scendono in campo Sampdoria e Lazio.

Per Maurizio Sarri è tempo di rialzarsi, prendere la sua squadra per mano e dimostrare di essere assolutamente in grado di guidarla verso un posto in Europa. Gli ultimi risultati sono stati deludenti, la piazza è in fermento ed ovviamente anche la dirigenza si aspetta molto di più dall’ex allenatore di Juventus, Napoli e Chelsea.

Serve, dunque, dare un segnale forte anche se tutti in quel di Roma sono consapevoli che per assimilare a pieno l’idea di gioco di Sarri, serve ovviamente del tempo. Ma, allo stesso modo, la Lazio non può permettersi di perdere troppo terreno, anche per non far calare quell’entusiasmo venuto a galla, per esempio, dopo la vittoria nel derby.

Di fronte oggi c’è una Sampdoria che arriva dalla sconfitta pesante contro la Fiorentina. Anche la squadra blucerchiata ha bisogno di vincere, soprattutto per tenere a debita distanza la zona rossa della classifica.

Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali