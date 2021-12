Sarri ha rivelato la frase con cui Milinkovic si è fatto espellere

Maurizio Sarri in conferenza nel post partita di Sampdoria-Lazio ha difeso Milinkovic-Savic punito con secondo giallo ed espulsione.

La Lazio oggi ha ritrovato la vittoria per 1-3 contro una Sampdoria che sembra essere attualmente un po’ ‘smarrita’. Un match vinto grazie a un gol segnato da Milinkovic-Savic e una doppietta realizzata da Ciro Immobile. Il centrocampista, poi, è stato protagonista anche di un altro episodio importante nel corso del match.

Al 67′, infatti, è stato ammonito per un fallo di frustrazione commesso su Augello e poi, per proteste, Fabbri ha deciso di dargli un secondo giallo che gli è costato l’espulsione. Proprio di questo episodio ha voluto parlare Sarri nel post partita ai microfoni di ‘Dazn’.

Lazio, Sarri rivela cosa ha detto Milinkovic-Savic a Fabbri

Maurizio Sarri, nel post partita di Sampdoria-Lazio, ha rivelato a ‘Dazn’ qual è stata la frase rivolta da Milinkovic-Savic all’arbitro Fabbri, parole che gli sono costate la seconda ammonizione e quindi l’espulsione: “Il rosso a Milinkovic-Savic? Ha perso lui e l’arbitro la pazienza, gli ha solo detto che l’azione di prima non ha visto un c***o. Non è che l’ha offeso, è la verità forse era impallato da qualche giocatore che non l’ha visto”.

“Mi sembra – ha proseguito nelle dichiarazioni il tecnico biancoceleste – una situazione di talmente facile gestione che un arbitro esperto come lui poteva avere anche più pazienza“. Milinkovic, infatti, si era lamentato poco prima proprio con Fabbri per una trattenuta ricevuta da Adrien Silva che non era stata punita. Questo, insieme al fallo per cui poco dopo lui stesso è stato ammonito, ha probabilmente provocato tutta la frustrazione del momento.