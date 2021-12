Mondiali, Balotelli delude Mancini: giornata da dimenticare in Turchia

Mario Balotelli delude in Turchia con l’Adana Demirspor contro il Trabzonspor di Hamsik: l’italiano ‘delude’ Mancini.

Nella giornata di ieri, nella Super Lig turca, si sono scontrate le squadre di due ex della Serie A: da un lato l’Adana Demirspor di Mario Balotelli allenata da Montella, dall’altro il Trabzonspor di Marek Hamsik. Il match è terminato in favore di padroni di casa, e quindi in favore dell’ex Napoli, e Balotelli non ha inciso, deludendo le aspettative dei suoi tifosi ma anche, probabilmente, del CT italiano, Roberto Mancini, alla ricerca di un attaccante affidabile per la Nazionale Italiana.

Balotelli ‘delude’ in Turchia: non segna e l’Adana Demirspor perde per 2-0

L’Adana Demirspor ha dunque, nella giornata di ieri, perso contro il Trabzonspor in Turchia. Mario Balotelli non ha avuto la lucidità di mettere a segno almeno un gol che avrebbe potuto dare ai suoi la possibilità di crederci e magari riuscire a strappare almeno un pareggio contro gli avversari e padroni di casa per questo match.

Balotelli, inoltre, dopo le dichiarazioni rilasciate sul desiderio di tornare a giocare nella Nazionale Italiana e di essere incisivo come in passato è accaduto, ha ‘deluso’ ieri le aspettative che potrebbe avere su di lui Roberto Mancini. Festeggia il Trabzonspor che ha vinto con un sonoro 2-0 e festeggia anche l’ex Napoli, Marek Hamsik, con un secondo gol tutto suo segnato al 54′.