“L’ultimo fatale episodio”: Donnarumma-Navas, dalla Francia la scelta definitiva

Gigio Donnarumma potrebbe finalmente conquistare un posto da titolare nel PSG a discapito di Keylor Navas, a causa della sua ultima prestazione.

Senza nemmeno lavorare a una trama fitta per riuscirci, Gigio Donnarumma potrebbe ottenere finalmente maggiore spazio tra i pali del PSG. Galeotta, infatti, è stata la partita dei parigini contro il Lens per il costaricano Keylor Navas.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Navas sbaglia e ora tutti vogliono Donnarumma titolare

Al 62′ della sfida di Ligue 1, infatti, il prescelto di Pochettino sbaglia clamorosamente. Tiro di Fofana da fuori area, potente ma intuibile, e Navas non riesce a fermarlo. Una prima incertezza, che in realtà ha messo in bilico il risultato fino ai minuti di recupero, durante i quali il PSG è poi riuscito a strappare il pareggio. Un’opaca prestazione del costaricano proprio nella settimana del riconoscimento a Donnarumma come miglior portiere al mondo, per quest’anno. Due dati in contrasto tra loro che hanno fatto riflettere stampa e tifosi.

LEGGI ANCHE >>> Milan, guai in arrivo per Pioli: l’attaccante torna nel 2022

Secondo ‘l’Equipe’ e ‘Le Parisien’, la prova di Keylor Navas è stata insufficiente e potrebbe costituire uno spartiacque per la seconda parte di stagione, ovvero “l’ultimo episodio” potrebbe essere stato “fatale”. Pochettino aveva annunciato l’intenzione di prendere una direzione precisa rispetto a quest’alternanza in porta e Donnarumma potrebbe essere incredibilmente favorito. Un inatteso ribaltamento di fronte rispetto a quanto osservato fino ad oggi. D’altronde, quando chiamato in causa, Donnarumma si è difeso piuttosto bene, dimostrando di poter essere affidabile. Sulla soglia dei 35 Navas e con la necessità di programmare il futuro, la gerarchia potrebbe cambiare.