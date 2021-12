Real Madrid-Inter, un protagonista salta il match: “Non ci sarà”

Real Madrid-Inter, match di Champions League in programma martedì, perde una stella: “Non ci sarà”, questo l’annuncio del tecnico.

C’è grande attesa per Real Madrid-Inter, match di Champions League in programma martedì allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Nonostante entrambe le squadre siano già matematicamente qualificate al prossimo turno della competizione, la prossima sfida tra loro vale il primo posto nel girone. Gli spagnoli, fermi a 12 in cima all’elenco del gruppo D, sono avanti di due lunghezze sulla squadra di Simone Inzaghi. Il Real di Carlo Ancelotti, però, ha un problema all’orizzonte.

Real Madrid-Inter, Benzema salta il match

Ieri sera, direttamente dall’allenatore dei Blancos, è arrivato l’annuncio sul forfait di Karim Benzema. “Ha avuto un problema” – ha annunciato nel post gara Ancelotti – “non credo ci sarà per la sfida di martedì, dovrebbe farcela solo per domenica”.

Niente da fare dunque per la stella francese, costretta a saltare la sfida contro i nerazzurri. Dall’altro lato, però, Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa, infortunatosi ieri sera nella sfida contro la Roma di José Mourinho.