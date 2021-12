“Da 4 in pagella”: Donnarumma, ora Pochettino avrà capito?

La prestazione di Keylor Navas in Lens-Psg fa rimpiangere nuovamente Gianluigi Donnarumma. Ancora polemiche sul dualismo tra i due.

Il Psg è in netto controllo ed avanti di tanti punti sulle avversarie in campionato, ma nonostante ciò continua a non convincere del tutto. Nella trasferta di Lens i parigini hanno pareggiato solo all’ultimo grazie a Georginio Wijnaldum, ma ancora una volta la critica è tornata sul dualismo, attuato dal tecnico Pochettino, sui due portieri Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma.

Il portiere italiano, recente vincitore del Premio Yashin 2021, è stato nuovamente relegato in panchina. Pochettino usa un costante dualismo e sembra preferire leggermente Navas nelle gerarchie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, nuova bocciatura per il rivale di Donnarumma

Nè i diretti interessati e neanche i tifosi sembrano gradire questo eterno ballottaggio con i portieri e nell’ultima gara di campionato Navas è stato protagonista in negativo della sfida.

LEGGI ANCHE >>> La sorprendente reazione di Spalletti dopo la sconfitta con l’Atalanta

L’edizione odierna dell’Equipe ha totalmente bocciato Navas dopo la prestazione andata in scena ieri. Il calciatore è stato protagonista di un clamoroso errore che è costato lo svantaggio iniziale ai francesi (la sfida è finita 1 a 1) ed un 4 in pagella come voto del quotidiano.