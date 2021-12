Immobile e Milinkovic gelano Sarri: la nota positiva è solo la vittoria

Da pochi minuti è terminata la partita tra Sampdoria e Lazio con il risultato di 1-3 a favore degli uomini di Sarri.

La Lazio passa subito in vantaggio con la rete di Milinkovic-Savic al 7′, su assist di Zaccagni. Azione iniziata da Immobile dopo aver vinto il contrasto con Ferrari. La Sampdoria non c’è in campo e i biancocelesti segnano il secondo gol con Immobile al 17′, sfruttando al massimo l’incursione di Zaccagni.

La Lazio domina nel primo tempo, ma nella ripresa soffre il ritorno della Sampdoria

E’ un monologo della squadra di Sarri. Al 33′ Audero respinge il tentativo di Immobile. Dopo quattro minuti, l’attaccante riesce a segnare di nuovo con un gran diagonale. Il primo tempo si conclude con la bordata di fischi dei tifosi della Samp verso la propria squadra del cuore e con qualche problema muscolare per Immobile.

L’attaccante capitolino si è ripreso durante l’intervallo e riesce a scendere in campo nella ripresa. La Sampdoria è un’altra squadra nel secondo tempo. I doriani sfiorano il gol per ben tre volte in pochi minuti con Thorsby, Dragusin e Gabbiadini. Al 68′ viene espulso Milinkovic-Savic per doppia ammonizione.

Sarri è arrabbiatissimo con i suoi per la prestazione della ripresa. La Sampdoria riesce a segnare all’81′ con Gabbiadini. I doriani non ci stanno a perdere e riuscono ad essere ancora pericolosi con il tiro di Ekdal, che termina di poco a lato. La gara si chiude con altre due occasioni per i padroni di casa.

Classifica Serie A aggiornata

Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 27, Roma 25, Lazio 25, Juventus 24*, Bologna 24, Verona 23, Empoli 20*, Sassuolo 20, Torino 18*, Udinese 16*, Sampdoria 15*, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10*, Cagliari 9*, 8 Salernitana.

*una partita in meno