La folle rimonta in Serie A, c’è un motivo: la spiegazione di Tudor in diretta

Il Verona ha vinto 3-4 contro il Venezia. Tudor ha commentato la vittoria del suo team ai microfoni di DAZN.

Le gare delle 15.00 sono state contraddistinte da due rimonte: quella del Verona che perdeva 3-0 a fine primo tempo contro il Venezia, ma è riuscito a vincere 4-3; e quella del Sassuolo che è riuscito a rimediare al doppio svantaggio contro lo Spezia, pareggiando 2-2 con la doppietta di Raspadori.

Il Verona è riuscito a fare un’autentica impresa. La squadra di Tudor nel secondo tempo è letteralmente cambiata rispetto alla ‘non prestazione’ della prima frazione di gara. Il tecnico croato ha commentato così la vittoria dei suoi ai microfoni di ‘DAZN’: “Siamo entrati bene in campo ma dopo il primo gol, loro si sonno avvelenati ed arrivavano sempre per primi sul pallone”.

Verona, Tudor: “Ho lasciato lo spogliatoio e i calciatori hanno parlato tra di loro”

Tudor ha poi svelato cosa ha riferito alla squadra durante l’intervallo: “Io ho detto la mia ai calciatori e poi sono uscito dagli spogliatoi, dicendogli di parlare tra di loro. Ci sono tanti giocatori che hanno le pa..e. Siamo riusciti a vincere anche grazie alla qualità dei singoli. Prendiamo questo successo come un segnale importante“.

L’allenatore hai poi concluso il suo intervento: “La vittoria contro il Venezia ci dà la giusta fiducia per continuare a battagliare. Penso di non aver mai gestito un gruppo come questo. Ho calciatori possono vincere la gara da soli grazie alla loro qualità”. Il Verona sfiderà l’Atalanta domenica prossima.