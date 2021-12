“Quello che deve giudicare…”: Balotelli e il gesto inaspettato per Agnelli

Mario Balotelli ha fatto ancora parlare di se dopo aver sorprendentemente postato sulle sue Instagram stories alcune parole di Agnelli.

Fin da giovanissimo Mario Balotelli è stato considerato un predestinato, il giovane presente e il futuro sicuro del calcio italiano. Poi tutti sappiamo come siano andate davvero le cose: schiacciato dalle enormi aspettative e da un carattere ribelle e difficile da domare, Super Mario ha collezionato una serie di fallimenti in serie che lo hanno fatto finire nelle retrovie.

In cerca dell’ennesima rinascita, Balotelli ha accettato in estate l’offerta dell’Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella e si è trasferito armi e bagagli in Süper Lig dopo la grigia parentesi al Monza. Anche stavolta però le cose sono andate tra alti e bassi, e se nella seconda metà di settembre erano arrivati 4 partite in gol consecutivamente, a da metà ottobre in poi il fu talento si è nuovamente spento insieme al club, scivolato al 10° posto.

Da possibile protagonista dell’ambiziosa Süper Lig turca a oggetto di feroci critiche, il passo è stato breve per Balotelli. Più che per i gol, 5 in 14 presenze, si è infatti distinto per i cartellini rimediati e le gare giocate quasi da comparsa. Questo nonostante lui continui a parlare di Nazionale e molti tifosi ne invochino il ritorno in azzurro in vista degli spareggi per i Mondiali in Qatar in programma alla fine di marzo 2022.

Balotelli e il video dell’Avvocato Agnelli, tra potenziale e intuizione

Stufo delle critiche, che secondo lui vengono rivolte a prescindere alla sua persona e non a quello che fa in campo, Super Mario ha fatto nuovamente parlare di se postando nelle sue Instagram stories due videoclip brevi che riportavano una famosa affermazione di Gianni Agnelli.

“Una persona è quello che fa, quindi giudico una persona da quello che ha fatto e da quello che fa. Poi quello che deve giudicare da questo è il potenziale di quello che può fare in futuro. Sul potenziale di quello che può fare in futuro c’è evidentemente una certa percentuale di intuizione. Prevale l’elemento razionale, ma ci sono dei momenti in cui l’intuizione gioca la sua parte.”

Probabile che con questa massima dell’Avvocato, con le parole sottolineate una per una nel video, Balotelli abbia invitato i suoi critici ad aspettare prima di esprimere un giudizio su di lui. Prendendo, soprattutto, in considerazione quello che potenzialmente può ancora fare. Difficile però che l’invito, fatto da un personaggio tanto divisivo come lui, possa cogliere nel segno.