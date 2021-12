Mercato Inter, l’annuncio in conferenza stampa sorprende tutti

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid un ritrovato protagonista dell’Inter ha parlato del suo futuro.

Dopo aver cominciato la stagione circondata da non poche perplessità, conseguenza della “spending review” voluta dal gruppo Suning e che aveva portato agli addii di Antonio Conte, Hakimi e Lukaku, l’Inter ha ingranato la quinta e adesso punta a ripetersi in campionato dopo lo Scudetto conquistato la scorsa stagione.

Di più. Se infatti Simone Inzaghi punta a non far rimpiangere Conte in Serie A, si può dire che sia già riuscito a farlo in Champions League. La sua Inter ha strappato il pass agli ottavi dopo anni di vacche magre e può addirittura giocarsi il 1° posto nel gruppo D al Santiago Bernabeu, dove domani sera sarà attesa dal Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Tra i protagonisti ritrovati in nerazzurro anche Ivan Perisic, che dopo essersi conquistato la scorsa stagione la fiducia di Conte si è confermato anche con Inzaghi smentendo chi riteneva che avesse imboccato ormai da tempo una parabola discendente. Adattatosi a sorpresa nel 3-5-2, si è scoperto trentenne esterno a tutto campo, di gamba e di qualità. Rilanciandosi anche in chiave mercato.

Inter-Perisic, quale futuro? “Ne parliamo tra un paio di settimane”

Con il contratto in scadenza a giugno 2022, infatti, Perisic è diventato nuovamente appetibile per molte società. Sono tanti i club che potrebbero giovarsi della sua classe ed esperienza, soprattutto a parametro zero, e se si pensava che il rinnovo sarebbe arrivato prima di gennaio questo non è avvenuto lasciando molti interrogativi sul futuro del croato.

Dubbi che il diretto interessato non ha fugato nella conferenza stampa precedente la sfida con il Real Madrid, in cui si è presentato al fianco di mister Simone Inzaghi senza però sbilanciarsi sulla sua permanenza in nerazzurro anche dopo la prossima estate.

“Le ultime due stagioni sono state bellissime ma rappresentano il passato. Io ho ancora fame, voglio vincere ancora, anche quest’anno. Il futuro? Non mi piace parlarne, sono concentrato solo su domani e vale lo stesso anche per i miei compagni. Vogliamo fare una grande partita, possiamo chiudere al primo posto. Abbiamo tempo per parlare del contratto, lo faremo tra un paio di settimane. Vediamo cosa può succedere.”

Una “risposta-non risposta” che certo alimenterà le discussioni sul futuro: Perisic resterà in nerazzurro o ascolterà le sirene degli altri top club europei che sono sulle sue tracce? Per scoprirlo non resta che aspettare.