“Lui pensa che…”: Balotelli ai Mondiali, l’aggiornamento di Montella

Montella rivela e conferma il grande sogno di Mario Balotelli: tornare a giocare in Nazionale in vista delle qualificazioni ai Mondiali.

Vincenzo Montela è l’attuale allenatore dell’Adana Demirspor, squadra turca in cui il tecnico lavora a stretto contatto con un altro ex della Serie A, ovvero Mario Balotelli. L’attaccante si è più volte dichiarato felice e sereno in Turchia, così come Montella ha dichiarato per se stesso che ha dichiarato a ‘Radio Rai’: “L’esperienza in Turchia va benissimo, sono contento e c’è modo di lavorare nelle condizioni giuste. Mi trovo molto bene, è un popolo umorale e hanno tanto entusiasmo”.

Il tecnico, poi, ha colto l’occasione per parlare del sogno che proprio l’attaccante italiano vorrebbe realizzare: tornare a vestire i panni della Nazionale Italiana per aiutare il gruppo azzurro a qualificarsi ai Mondiali in Qatar del 2022.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Montella su Balotelli in Nazionale: “Ha il chiodo fisso”

Vincenzo Montella, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Rai’, ha parlato del momento che sta vivendo in Turchia e della possibilità di tornare in futuro in Serie A: “Mi godo quest’esperienza, mi piace lavorare all’estero, conosci realtà nuove e diverse. Ritorno in Italia? Mai dire mai, c’è tempo per pensarci“.

LEGGI ANCHE >>> Marotta ha pronto un colpo che non vi sareste aspettati

Ha poi però rilasciato dichiarazioni importarti su Mario Balotelli, che fino ad ora ha realizzato 6 gol e servito 4 assist, e sul suo desiderio di indossare ancora una volta la maglia e l’azzurro della Nazionale Italiana: “Ha il chiodo fisso di tornarci, non è facile e lo sa perché è da tanto che non ci va. Lo sto seguendo in questo, ha l’obiettivo di provarci e Mancini valuterà la sua crescita. Deve ritrovare ancora un po’ di condizione”.