Marotta ha pronto un colpo che non vi sareste aspettati

Marotta sta preparando il ‘colpo’ che i tifosi non si sarebbero aspettati, almeno non così presto: rinnovo in arrivo per il nerazzurro.

Il 3 giugno 2021, Simone Inzaghi ha firmato un contratto con l’Inter che l’ha reso allenatore del club fino al 30 giugno 2023. Dopo un inizio in cui ha cercato di trovare la ‘quadra’ giusta del gruppo e con il gruppo, il tecnico ha iniziato a raggiungere in breve tempo risultati importanti.

L’Inter è attualmente seconda in classifica di Serie A con 37 punti, a un solo punto dal Milan, ed è riuscita dopo 10 anni a superare i gironi di qualificazione agli ottavi di Champions League. Adesso Marotta pensa, perciò, a un ‘colpo’ che potrebbe piacere ai tifosi nerazzurri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, per Inzaghi è già aria di rinnovo: Marotta prepara il colpo

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo nuovo allenatore Simone Inzaghi. Chiamato per accogliere e gestire sulle sue spalle l’eredità di Antonio Conte, Inzaghi ha firmato un biennale da 4 milioni di euro con scadenza nel 2023. Ma ciò che sta dimostrando di poter fare con questo gruppo starebbe già spingendo l’Inter a volerlo blindare.

LEGGI ANCHE >>> Salvezza Genoa, Shevchenko ha gelato i tifosi in diretta

L’idea di Giuseppe Marotta, e della società tutta, sarebbe quella di trovare un accordo già a marzo sul futuro dell’allenatore in nerazzurro. Si potrebbe così giungere a un adeguamento economico, che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe arrivare a 6 milioni di euro, e a un prolungamento della scadenza al 2025.