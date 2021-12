“Ancora out…”: incredibile PSG, Pochettino lo tiene di nuovo fuori

Alla vigilia della sfida di Champions League con il Club Brugge il PSG farà ancora una volta a meno di una stella arrivata in estate.

Con la ferma intenzione di conquistare finalmente la Champions League inseguita dalla proprietà qatariota fin dal suo insediamento nel 2011, in estate il PSG non ha badato a spese. Alla rosa già ricchissima a disposizione di Mauricio Pochettino il club ha aggiunto veri e propri pezzi da novanta come Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos e Sua Maestà Lionel Messi.

Il risultato? Una rosa per qualità seconda a nessuno al mondo – anzi, per molti la più forte in circolazione – che avrebbe dovuto garantire vittorie e spettacolo. Non tutto però è andato per il verso sperato con i nuovi arrivi: Messi fatica a ingranare ed è stato oggetto di pesanti critiche, Donnarumma ha patito la concorrenza di Keylor Navas e Sergio Ramos è riuscito a esordire soltanto dopo quattro mesi e mezzo, lo scorso 28 novembre nella sfida contro il Saint-Etienne.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Pochettino ancora fuori: “Problemi fisici”

I 90 minuti contro Les Verts, validi per il 15° turno di Ligue 1, restano a oggi gli unici giocati dal difensore spagnolo con la maglia del club parigino. Da allora Sergio Ramos ha saltato le due gare pareggiate con Nizza e Lens e non ci sarà neanche domani quando alle 18,45 i campioni di Francia se la vedranno con il Club Brugge nell’ultima gara del gruppo A di Champions League.

Un’assenza che mister Pochettino ha giustificato nella conferenza stampa che oggi ha preceduto la gara parlando di problemi fisici: “Soltanto oggi, dalla gara con il Saint-Etienne, Sergio ha fatto riscaldamento e torello con i compagni. Poi ha proseguito sul lavoro individuale. Stiamo seguendo la sua situazione. Si tratta di assenze pianificate con lo staff medico.”

LEGGI ANCHE>>>“Ormai è un calcio di…”: PSG, la stoccata di Berlusconi

Nessuna scelta tecnica, dunque, alla base dell’ennesima esclusione di Sergio Ramos. Che sta cercando di tornare protagonista e di potersi mettere a disposizione del PSG ma evidentemente ha ancora bisogno di tempo.