Juventus, ecco la ‘sentenza’ che farà arrabbiare Allegri

Dall’esterno arriva un giudizio sulla Juventus e una previsione che non renderà felice l’allenatore dei bianconeri, Max Allegri

Lo scudetto è distante, in Champions gli ottavi sono già certi, ma la Juventus in questa stagione difficilmente alzerà trofei. Non è un pensiero così distante dall’idea collettiva, ma c’è un allenatore in particolare che si è così espresso commentando l’annata dei bianconeri: “Non arriveranno trofei in questa stagione”. Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato a margine della premiazione al Circolo La Stampa di Torino che lo ha visto premiato come sportivo piemontese del 2021 dall’USSI. Tante parole sul proprio futuro ma anche un giudizio sul campionato in corso e sulla Juventus reduce dalla vittoria contro il Genoa.

Allegri, sentito? Le parole di Rossi

Il tecnico italiano ha espresso la sua riflessione secca e sintetica: “Quest’anno non vincerà ma in Champions può fare bene. Non si conoscono i problemi interni, ma Allegri è un grande allenatore”. Elogio all’attuale condottiero bianconero, dunque, ma anche la certezza di una stagione vissuta a secco di traguardi prestigiosi. In questo momento la Juventus è quinta a undici punti dal primo posto occupato dal Milan.

Ha pagato un avvio di Serie A difficile, ha già rimediato cinque sconfitte ma resta in scia per i primi quattro posti e, parallelamente, sarà impegnata dagli ottavi in Champions e avrà come trofeo ‘di scorta’ da poter alzare anche la Coppa Italia. In sintesi, una stagione ancora tutta da scrivere, per la Juve, nonostante pareri differenti.