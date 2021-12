Mani nei capelli per Inzaghi: comunicato ufficiale per l’Inter

Novità importanti per Correa: arriva il comunicato ufficiale dell’Inter sull’esito degli esami svolti nel corso della mattinata.

Il comunicato ufficiale, diramato sui canali ufficiali dell’Inter, non lascia dubbi su quelle che sono le condizioni di Jaquín Correa. Dopo aver sentito tirare la gamba sinistra nel big match contro la Roma, infatti, il Tucu aveva lasciato il campo in lacrime ed era stato consolato in panchina dai suoi compagni di squadra. Le prime impressioni non hanno lasciato buone sensazioni e gli esami svolti questa mattina hanno confermato che l’infortunio non è di lieve entità.

Inter, c’è il comunicato su Correa: ecco l’esito degli esami

Il comunicato ufficiale divulgato pochi minuti fa dall’Inter dichiara che: “Joaquín Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”.

Correa quindi sarà valutato la prossima settimana per comprendere se potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per le ultime gare da giocare in questo 2021. Di sicuro, attualmente, salterà Real Madrid e Cagliari ma le sensazioni non sono positive. Il rischio maggiore è quello di rivedere l’argentino solo nel 2022.