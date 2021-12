“Tutto falso…”: Mondiali, Mancini non ci sta e sbotta

Roberto Mancini era stato accostato alla Premier League e allo United in caso di mancata qualificazione al Mondiale. Il CT ha subito chiarito.

Una panchina già pronta, peraltro molto prestigiosa, in caso di mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Questo era lo scenario che alcuni media, nei giorni scorsi, avevano disegnato per il CT dell’Italia Roberto Mancini.

In caso di ko contro Macedonia del Nord o contro la vincente tra Turchia e Portogallo, e quindi di mancata qualificazione a Qatar 2022, Mancini avrebbe avuto l’opportunità di liberarsi e diventare il prossimo tecnico del Manchester United.

Mancini, che già in passato ha allenato a Manchester, sponda City, con ottimi risultati, sarebbe stato quindi il prescelto per l’ennesima rifondazione in casa United. Con tanto di non conferma del tecnico appena ingaggiato Ralf Rangnick.

Mancini non ci sta e chiarisce: “Tutto falso!”

L’attuale CT dell’Italia ha però immediatamente smentito. A margine della presentazione del libro PhotoAnsa 2021 al Maxxi di Roma, Mancini ha dichiarato: “Tutto falso, non ho nessun accordo con club di Premier. Il mio unico obiettivo è il Mondiale!”

A dimostrazione di quanto sia focalizzato unicamente sui due match che attendono gli Azzurri, Mancini ha voluto tenere alta la guardia: “Nelle qualificazioni le cose non sono andate benissimo, ma dobbiamo accettarlo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire. Abbiamo ancora una possibilità.”