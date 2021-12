Fiorentina, il grande flop ha deluso la piazza: cessione e svolta sul mercato

L’attaccante russo Kokorin, arrivato con grandi aspettative, si è rivelato un clamoroso flop. Pronta la cessione a gennaio.

Solo 8 presenze, per 119 minuti in campo, e nessun gol. Questo è il bilancio di Aleksandr Kokorin con la maglia della Fiorentina. Arrivato lo scorso gennaio con grandi aspettative, l’ex bomber dello Zenit non si è mai ambientato a Firenze.

Nonostante un palmares che in patria parla di quasi 100 gol in carriera, l’attaccante 30enne non è riuscito, complice l’esplosione di Vlahovic, a trovare continuità né con Iachini e nemmeno con Italiano.

Ecco che l’ipotesi cessione a gennaio, ad un anno esatto dal suo arrivo, prende piede. Secondo quanto riferito da La Nazione la dirigenza della Fiorentina sta cercando di cedere il giocatore almeno in prestito o, in ipotesi estrema, trovare un accordo per la rescissione.

Fiorentina, due nomi in lista per gennaio.

Tolto dal bilancio l’ingaggio di Kokorin la Fiorentina potrà muoversi anche in entrata. L’idea principale è quella di Toni Martinez, classe ’97 del Porto. Profilo giovane, ma comunque in grado di garantire una certa esperienza, Martinez avrebbe una valutazione non certo proibitiva.

In alternativa il sogno resta Darwin Nunez, classe ’99 del Benfica. Per l’uruguaiano però il discorso potrebbe cominciare ad essere economicamente anche più complicato. Un suo eventuale arrivo sarebbe infatti un investimento importante e finirebbe con l’intrecciarsi anche con la cession, da molto ritenuta estremamente probabile, di Vlahovic.