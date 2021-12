Buone notizie, almeno parziali per Rebic e Giroud, mentre per il resto degli acciaccati rossoneri suona l’allarme totale dall’infermeria. Pioli dovrà fare a meno anche di Leao

Allarme totale per Pioli e il suo Milan in vista delle prossime partite di campionato. Il tecnico rossonero, oltre a Kjaer (stagione finita), dovrà fare i conti anche con il recente infortunio di Leao. Il ko dell’attaccante portoghese, come sottolineato da Pioli in conferenza stampa pre Milan-Liverpool, potrebbe spingere il tecnico a schierare Krunic in posizione di centravanti.

Da valutare le condizioni di Giroud e Rebic, i quali potrebbero tornare a disposizione entro pochi giorni, ma con il francese in netto vantaggio sul croato per un immediato ritorno in campo. Rebic potrebbe provare a bruciare le tappe, ma non è escluso che possa ritornare solo nel 2022.

Giroud e Rebic le uniche speranze offensive di Pioli

L’attaccante francese, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, potrebbe stringere i denti e tornare a disposizione già dalla sfida contro il Liverpool. Corsa contro il tempo, anche se non trapela grande ottimismo. Giroud potrebbe tornare nell’elenco dei convocati e accomodarsi in panchina.

Contro il Liverpool sarà Ibrahimovic a guidare il peso dell’attacco rossonero, anche se, come detto, l’unica alternativa offensiva all’attaccante svedese, per il momento potrebbe essere rappresentata da Krunic, pronto ad agire da falso nueve. Fermo ai box anche Pellegri dopo il recente ko muscolare accusato contro la Salernitana.