Il comunicato ufficiale che fa impazzire Spalletti

Nuovo infortunio per il Napoli, non è un periodo fortunato per Spalletti a tre giorni dalla gara col Leicester: il comunicato

Stanislav Lobotka ko contro l’Atalanta, c’era grande attesa per l’esito degli esami dopo l’infortunio del centrocampista slovacco rimediato sabato. Il calciatore, come riporta il sito ufficiale del Napoli, ha rimediato un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, già ha iniziato il percorso riabilitativo. Dunque incerti i tempi di recupero, ma l’ex Celta salterà sicuramente la partita di giovedì contro il Leicester in Europa League.

Napoli, che sfortuna per Spalletti

Lobotka è solo l’ultimo di una lunga serie di calciatori che si sono infortunati tra novembre e dicembre. Se per giovedì l’allenatore potrebbe ritrovare Insigne e Fabian, lo slovacco si unirà ai vari Koulibaly e Osimhen per cui il rientro è previsto solo nel 2022. Possibile che anche Lobotka debba aver bisogno di diverse settimane per rientrare, ma sui tempi di recupero certi si dovrà aspettare ancora.

A proposito dell’attesa per il Leicester, il Napoli sul proprio sito ha aggiornato il report odierno relativo all’allenamento di questa mattina alla ripresa del lavoro dopo la gara con l’Atalanta: “Fabian ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Insigne terapie. Manolas personalizzato in palestra e parte in gruppo. Anguissa personalizzato in campo. Koulibaly terapie”. Prossime ore decisive per capire chi recupererà per la partita di giovedì al Maradona.