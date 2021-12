Mondiali, l’impensabile colpo di scena che coinvolge il PSG e l’Italia

I destini dell’Italia e del PSG potrebbero di nuovo incrociarsi, in base ai Mondiali e in caso di sostituzione di Pochettino.

Nasser Al-Khelaïfi, ricchissimo proprietario del Paris Saint-Germain, è stato intervistato da ‘La Chaîne L’Équipe’ in occasione della cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro. Ha affermato che il PSG non intende sostituire Mauricio Pochettino, almeno nel corso di questa stagione. L’argentino è sotto contratto con il club fino al 2023 ma tutto potrebbe essere deciso proprio alla fine di questa stagione.

Italia e PSG, ecco come i destini potrebbero incrociarsi

Nasser Al-Khelaïfi non ha intenzione di separare il PSG da Mauricio Pochettino, almeno per il momento. Uno dei grandi desideri del club parigino sarebbe quello di arrivare a Zinedine Zidane. Il francese, però, sembrerebbe essere più interessato alla chiamata della Nazionale Francese.

Stando a quanto riferito allora da ‘Calciomercato.it’, Leonardo starebbe perciò guardando proprio in casa dell’Italia per cercare di capire se fosse fattibile ‘strappare’ dalla panchina della Nazionale azzurra proprio il CT Roberto Mancini.

In caso di eventuale eliminazione dai playoff che l’Italia giocherà a marzo, al profilo di Mancini sarebbe interessato appunto il PSG. I destini della Nazionale Italiana e del ricco club parigino, quindi, dopo l’approdo di Donnarumma, potrebbero di nuovo incrociarsi.