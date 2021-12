Joao Pedro tiene ancora a galla il Cagliari: è pari col Torino

Finisce 1-1 il match conclusivo della 16a giornata di Serie A tra Cagliari e Torino. Nel pomeriggio l’Empoli aveva battuto 3-1 l’Udinese.

Pari tra Cagliari e Torino che con un gol a testa si spartiscono la posta in palio nell’ultimo match della 16a giornata. Risultato che serve più al Torino per muovere la classifica che ad un Cagliari sempre più impelagato nelle zone basse della classifica.

Primo tempo che sorride al Torino che passa in vantaggio grazie ad un autogol di Carboni alla mezz’ora. I granata riescono ad andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa però il Cagliari è più arrembante e, dopo nemmeno 10′ dal rientro in campo, il solito Joao Pedro trova il gol del pari.

Nella ripresa i sardi, maggiormente affamati di punti, provano a fare la partita, ma così facendo rischiano di scoprirsi e offrire il fianco al Torino. Sono infatti granata le azioni più pericolose nel finale, prima con Praet, poi con Zaza e infine con Baselli. Il Cagliari recrimina per un’azione di Nandez, ma il risultato non cambia: finisce 1-1.

Cagliari-Torino 1-1, Empoli-Udinese 3-1

Vince invece in rimonta l’Empoli contro l’Udinese nel match delle 18:00. Dopo essere passati in svantaggio per la rete di Deulofeu al 22′ del primo tempo, i toscani nella ripresa ribaltano totalmente il risultato: da 0-1 a 3-1, merito delle reti di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti.

Si completa così la classifica del 16° turno di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Juventus 27, Fiorentina 27, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa 10, Salernitana 8