“È molto felice…”: Papu Gomez in Serie A, parla l’agente

Niente ritorno in Serie A per Alejandro Gomez. Il Papu, parola del suo agente, non tornerà nel nostro campionato nel mercato di riparazione.

Lasciata Bergamo e l’Atalanta in piena polemica con Gasperini e con la società, il Papu Gomez attualmente sta contribuendo all’ottima stagione del Siviglia. Gli andalusi infatti sono secondi dietro al Real Madrid di Ancelotti e si candidano, se non per il titolo, quantomeno per un posto in Champions League.

Nonostante sia a Siviglia solo da un anno, Gomez ha dato adito a diverse voci di mercato. Nelle ultime settimane infatti si è parlato con una certa insistenza di un suo possibile ritorno in Italia.

Nonostante l’età non proprio verde, Gomez, per qualità ed esperienze, oltre che per conoscenze del nostro calcio, rappresenterebbe un investimento con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Soprattutto in quelle squadre che devono ampliare un po’ le loro soluzioni offensive.

Papu Gomez e il ritorno in A, no grazie!

A fare immediatamente chiarezza ci ha però pensato il suo agente Giuseppe Riso. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, il procuratore ha chiuso le porte in faccia alle pretendenti italiane.

“Assolutamente non stiamo parlando per un ritorno del Papu Gomez nel campionato italiano.” ha dichiarato l’agente al quotidiano torinese. “Attualmente è un calciatore del Siviglia, si trova bene. E’ molto felice a Siviglia!”