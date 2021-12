Da protagonista ad escluso: Serie A, pronto l’addio inaspettato

Il terzino Stryger-Larsen ancora non convocato dall’Udinese: fuori per il mancato rinnovo del contratto, a gennaio possibile partenza

Fa rumore l’assenza di Jens Stryger-Laursen nell’Udinese. Il terzino danese non è stato convocato da Gotti neppure per la partita di questo pomeriggio contro l’Empoli. Il calciatore, come sottolineato da ‘Goal.com’ è sparito dai radar dopo un avvio in cui ha sempre giocato, come capitato pure negli altri anni in bianconero. Il motivo sarebbe abbastanza semplice.

Udinese, grana Stryger-Larsen: il terzino è in scadenza, a gennaio si cercherà una soluzione immediata

Nella prima parte di campionato Jens Stryger-Larsen è stato un inamovibile dell’Udinese. Il calciatore però ha saltato le ultime cinque di campionato. Alla base dell’esclusione ci sarebbe il mancato rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2022. Una circostanza che è stata puntualizzata pure dal tecnico friulano Gotti che ha novembre ha parlato di ‘discorso gestionale’ per giustificare l’assenza dell’ex Austria Vienna.

Il tecnico sta continuando a non fare riferimento sul danese che a gennaio potrà accasarsi altrove. Una sua partenza durante il calciomercato invernale consentirebbe all’Udinese di incassare una piccola somma mentre, stando così la situazione, i friulani non guadagnerebbero nulla se il discorso dovesse restare invariato fino a giugno.

Per il momento l’Udinese continua a rinunciare alla sua duttilità. Il calciatore danese è infatti capace di occupare entrambe le fasce e anche una posizione di centrale. Un vero e proprio jolly. Su di lui, spiega ‘Goal.com’ avrebbero messo gli occhi alcuni club esteri anche qualche formazione italiana.

Da quando è arrivato nell’Udinese nel 2017, Stryger-Larsen ha disputato 152 partite nelle differenti competizioni in cui è stato chiamato in causa. Ha siglato pure due reti. A 30 anni e dopo quattro anni e mezzo, la sua avventura al ‘Friuli’ sembra adesso vicina al capolinea.