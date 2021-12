Il colpo in canna di Maldini per il Milan ha un fastidioso ostacolo

Il Milan pensa a come coprire l’assenza di Kjaer dopo l’infortunio: piacciono Milenkovic e Luiz Felipe ma tutto dipende dal match contro il Liverpool.

Il Milan deve sostituire, per i prossimi mesi, il difensore che fino ad ora era stato un titolarissimo di Stefano Pioli. L’infortunio al ginocchio, rimediato da Simon Kjaer contro il Genoa, terrà il danese lontano dal campo di gioco per diversi mesi. I rossoneri, quindi, devono correre ai ripari e pensano a uno tra Milenkovic, della Fiorentina, e Luiz Felipe, della Lazio. Il possibile acquisto dipenderà molto da un match fondamentale, quello contro il Liverpool in Champions League.

Calciomercato Milan, Milenkovic e Luis Felipe: molto dipende dall’esito contro il Liverpool

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sui profili di Milenkovic della Fiorentina e di Luiz Felipe della Lazio, sarebbe sempre più concreto l’interesse del Milan. Il difensore viola è in scadenza il 30 giugno 2023 e dalla prossima estate si attiverà una clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Mentre il difensore biancoceleste è in scadenza il 30 giugno 2022 ma Lotito vorrebbe comunque una buona offerta per cederlo.

Il Milan vorrebbe pertanto arrivare a uno dei due profili già a gennaio per sostituire Kjaer infortunato ma il futuro per il calciomercato dipende molto dall’esito della sfida di Champions League che i rossoneri affronteranno contro il Liverpool. La qualificazione agli ottavi della competizione europea, infatti, permetterebbe al Milan di aver 20 milioni di euro in più, con cui potrebbe essere preso un rinforzo necessario.