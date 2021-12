“È vicinissimo al Barcellona…”: il capitano non rinnova e si libera a zero

Il Barcellona è vicino a trovare l’accordo con Azpilicueta. Il difensore non rinnoverà il contratto con il Chelsea.

In Premier League, così come in Italia, c’è un campionato super avvincente nelle posizioni di vertice. La classifica è guidata dal Manchester City di Guardiola, che ha un punto di vantaggio sul Liverpool e due punti dal Chealsea. I ‘Blues’ hanno perso la vetta della classifica dopo la sconfitta di sabato contro il West Ham.

La squadra di Tuchel domani affonterà lo Zenit in Champions League per cercare di difendere il primato del girone H. Il Chelsea ha gli stessi punti della Juventus, ma ha il vantaggio della differenza reti negli scontri diretti. Il club inglese rischia di perdere a giugno un giocatore fondamentale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, vicina l’intesa con Azpilicueta del Chelsea

Secondo quanto raccolto dal ‘The Indipendent’, Azpilicueta non dovrebbe prolungare il contratto con il Chelsea il prossimo giugno. Il calciatore spagnolo è vicinissimo ad accordarsi con il Barcellona. La trattativa con i blaugrana è in fase molto avanzata. Il laterale si trasferirebbe da parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> “E l’unico modo…”: la risposta di Rabiot fa ‘sorridere’la Juventus

Azpilicueta tornerebbe in Spagna dopo 12 anni, quando nel 2010 lasciò l’Osasuna per il Marsiglia. Il calciatore è il capitano del Chelsea, ma quest’anno qualche volta è stato relegato in panchina da Tuchel. Il difensore lascerebbe il club inglese dopo aver vinto: due Premier League, una Champions League e due Europa League.