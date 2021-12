“E’ l’unico modo…”: la risposta di Rabiot fa ‘sorridere’ la Juventus

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro il Malmoe.

Sono ormai tre anni che il centrocampista francese Adrien Rabiot veste la maglia bianconera della Juventus. Arrivato a parametro zero dal Psg il giocatore francese non è mai parso in grado di ‘fare la differenza’ ed ha ricevuto molte critiche in questi mesi.

Prestazioni di pochi alti e tanti bassi fanno parte ormai del repertorio del giocatore che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Malmoe. I bianconeri sono già qualificati, ma devono vincere e sperare in un passo falso del Chelsea per conquistare il primo posto del girone.

Rabiot e la risposta in conferenza stampa

In conferenza stampa il calciatore transalpino ha voluto dare una secca risposta alle costanti critiche di cui è protagonista. Ecco le sue parole:

“I fischi? Gioco a calcio da 10 anni, sono cose che fanno parte del gioco, sono molto sereno. Devo solo concentrarmi sul campo e sulla squadra dando tutto e giocando bene: è l’unico vero modo di rispondere”. Poi il giocatore ha rivelato: “Ho parlato con Allegri, devo fare gol e quest’anno ancora deve succedere. Sicuramente devo fare qualcosa in più”.