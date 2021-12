Lazio, Sarri ha già trovato il sostituto di Immobile: colpo a gennaio

La Lazio si muove sul mercato per dare a Sarri un’alternativa ad Immobile. Muriqi non convince, si punterà su ‘Ciccio’ Caputo della Sampdoria.

Ciro Immobile nelle ultime stagioni è stato il vero e proprio trascinatore della Lazio. I suoi gol hanno consentito alla squadra, prima di Simone Inzaghi e ora di Maurizio Sarri, di risolvere molte partite. Dietro di lui però manca una vera e propria alternativa.

Muriqi, partito con i galloni del vice, non ha pienamente convinto e per questo potrebbe partire in direzione Turchia, al Fenerbahce. Al suo porto la Lazio, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe messo in cima alla lista il nome di Francesco Caputo della Sampdoria.

L’ex attaccante di Empoli e Sassuolo non sta riuscendo a replicare le sue prestazioni in blucerchiato. Ecco che la seconda parte di stagione potrebbe giocarla alla Lazio, come alter-ego di Ciro Immobile. Il costo contenuto renderebbe l’operazione economicamente conveniente per i biancocelesti.

Lazio: Caputo per il momento, a giugno poi…

Caputo però ha tra i contro l’età avanzata. I suoi 34 anni lo renderebbero infatti una soluzione per tamponare la seconda parte di stagione. A giugno la Lazio sarà comunque obbligata a guardarsi di nuovo intorno per un attaccante in grado di essere sia il presente che il futuro dei biancocelesti.

Ecco quindi che la Lazio potrebbe optare per un colpo più giovane già da subito: Erik Botheim del Bodo/Glimt. Il classe 2000 norvegese, già apprezzato dai tifosi della Lazio per i tre gol rifilati ai cugini della Roma in Conference League, sarebbe una soluzione economicamente più onerosa, ma avrebbe dalla sua l’indubbio vantaggio di essere un colpo anche per il futuro.