“Se ne vuole andare”: caos PSG, la stella ha già deciso

Uno dei tanti colpi del mercato scoppiettante di quest’estate del PSG, Georgino Wijnaldum avrebbe già intenzione di lasciare Parigi.

Strappato a fatica alla concorrenza del Barcellona e parte dello scoppiettante mercato che ha visto l’arrivo di Messi, Ramos e Donnarumma, Georgino Wijnaldum si sarebbe già pentito della scelta del PSG.

L’ex Liverpool infatti sembra non essersi ambientato al meglio in Ligue 1. Complice un rendimento non proprio esaltante (un solo gol finora in campionato) e un rapporto con Pochettino che, a dispetto della stima reciproca, non gli ha consentito di ottenere i galloni di titolare fisso, l’olandese starebbe meditando l’addio.

L’opzione numero uno, secondo quanto riporta Team Talk, potrebbe essere il ritorno al Newcastle in Premier League. La nuova proprietà saudita infatti sembra non voler badare a spese per rinforzare la squadra e il ritorno di Wijnaldum potrebbe essere un’ottimo biglietto da visita per il loro primo mercato da proprietari dei Magpies.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il PSG a già individuato il sostituto: Brozovic dell’Inter

Il PSG dal canto suo non sta con le mani in mano. Presa atto della situazione con Wijnaldum, si starebbe già guardando intorno alla ricerca di un centrocampista per sostituirlo.

LEGGI ANCHE >>> Chiesa potrebbe essere un problema per Allegri: retroscena in casa Juve

Le ipotesi maggiori portano in Italia, nella Milano sponda nerazzurra, dove Marcelo Brozovic potrebbe presto salutare presto l’Inter. Il PSG, allettato dall’occasione, potrebbe quindi non farsi sfuggire l’ingaggio del centrocampista croato. Profilo non giovanissimo, ma con un ottimo rapporto qualità/prezzo.